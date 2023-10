Blink 182 stasera 6 Ottobre 2023 in concerto a Bologna: la scaletta

Manca sempre meno all’uscita del nuovo album dei Blink-182, One More Time, che sarà disponibile nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming musicale a partire dal 20 Ottobre 2023, e stasera Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker faranno tappa a Casalecchio di Reno (Bologna) con il loro World Tour.

L’unico concerto italiano della band punk-rock, come dicevamo poco sopra, si terrà all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Ad aprire il live ci saranno i The Story So Far, mentre i Blink 182 dovrebbero salire sul palco intorno alle ore 21: il concerto dovrebbe durare poco più di un’ora e mezza, nel corso del quale saranno ripercorsi tutti i più grandi successi della band.

Di seguito la scaletta del concerto, almeno sulla base di quella proposta nelle altre tappe del tour 2023/24 del gruppo:

Anthem Part Two

The Rock Show

Family Reunion

Man Overboard

Feeling This

MORE THAN YOU KNOW

Violence

Up All Night

Dysentery Gary

Dumpweed

EDGING

Aliens Exist

Cynical

Happy Holidays, You Bastard

Stay Together for the Kids

Always

Down

Bored to Death

I Miss You

Adam's Song

Ghost on the Dance Floor

What's My Age Again?

First Date

All the Small Things

Dammit

I biglietti sono sold out già da diversi mesi, ma come sempre vi consigliamo di affidarvi ai canali ufficiali come Fansale per acquistarli, nel caso in cui qualche altro utente dovesse venderli.