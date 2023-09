Quella volta che i Blink-182 furono costretti a scappare dal palco a Bologna

Il live dei Blink-182 a Bologna del prossimo 6 Ottobre rappresenta senza dubbio uno degli appuntamenti cardine dell’autunno musicale per gli amanti della musica rock. Mark, Tom e Travis tornano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per proporre i loro più grandi successi.

Non si tratta della prima volta che il gruppo californiano incrocia la propria strada con Bologna però, e se ci sono tutti i presupposti per assistere ad una grande serata di musica, tra nostalgia degli anni 2000 e le canzoni che saranno contenute nel nuovo album dei Blink-182 in uscita proprio ad Ottobre, è bene fare un salto indietro nel 2000 quando i tre proprio non riuscirono a conquistare i fan italiani.

È il 3 Settembre 2000, quando in occasione degli Indepence Days davanti a 30mila fan (molti di più rispetto a quelli attesi nel palazzetto la prossima settimana) la band di “What’s My Age Again?” sale sul palco per un concerto iniziato male e finito peggio, a stretto giro di orologio. Mark, Tom e Travis infatti sono letteralmente costretti a scappare dal palco in quanto presi a pietre, bottiglie e da qualsiasi tipo di oggetto dal pubblico.

Tutto inizia quando, dopo pochi minuti dal via del concerto, volano sul palco le prime bottiglie, scatenando la reazione divertita di Tom DeLonge che risponde con un secco “grazie ma non abbiamo sete”. Inizialmente la furia dei fan sembra essersi placata, ma nel giro di pochi minuti sul palco iniziano a volare oggetti di qualsiasi tipo, consentendo alla band di suonare appena otto brani, per poi scappare davanti alla Polizia in assetto antisommossa.

Sulle ragioni di tale sommossa ci sono molte teorie ancora oggi: alcuni sostengono che ad aizzare la folla ci pensò Mike Patton la sera prima quando in italiano perfetto (grazie alla moglie) disse che “i gruppi del c…o suoneranno domani. I Blink-Zero-Zero-Zero, i Limp S….o”. Proprio il 3 Settembre infatti ad aprire la band c’erano i Limp Bizkit, band di grido del panorama nu-metal dell’epoca che era nota per i suoi spettacoli energici che caricavano a molla i fan. Di fatti, il 4 Settembre (ovvero il giorno dopo il non-concerto dei Blink), nel giro di accuse finirono proprio i fan dei Limp Bizkit che secondo molti avevano organizzato tutto per interrompere l’esibizione del gruppo americano. Altri invece continuano a puntare il dito verso i “puristi del punk” a cui proprio non andava giù lo stile della band californiana. Ovviamente, non mancarono le accuse proprio verso i Blink ed il loro atteggiamento, e probabilmente la verità non la sapremo mai.