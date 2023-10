Blink-182 a Bologna: Tom, Mark e Travis fanno tornare tutti adolescenti, la scaletta

È andato in scena ieri sera all’Unipol Arena di Bologna l’unico concerto italiano del tour 2023/24 dei Blink-182, aperto dai The Story To Far che sono saliti sul palco poco dopo le 20 prima di lasciare il palco a Mark Hoppus, Tom Delonge e Travis Barker intorno alle 21:20.

I tre ragazzi californiani, apparsi in splendida forma nonostante l’avanzare degli anni, ed hanno regalato ai presenti quasi due ore di concerto in cui, come ampiamente prevedibile, hanno proposto un mix dei più grandi successi tratti da “Enema of The State” e dell’imminente album in uscita.

A parlare in italiano è stato soprattutto Mark Hoppus, che si è rivolto ai presenti anche nella nostra lingua, mentre Tom Delonge non ha azzardato molte frasi in italiano ma nonostante ciò con il suo slang ed i siparietti con l’amico bassista ha divertito tutti, soprattutto le ragazze che erano in prima fila. Menzione speciale per un Travis Barker osannato dai presenti e che è apparso in stato di onnipotenza sulla sua pedana che a fine concerto è stata sollevata in cielo, mentre suonava.

Simpaticissimo il siparietto in cui Mark, per presentare il nuovo album, ha affermato che è il migliore mai scritto nella storia della musica, con tanto di “fuck the Beatles” che poi, come precisato da Delonge, non è un insulto ai Fab Four:”è quello che vorrei fare se si potesse tornare indietro nel tempo, ovvero fare sesso con Paul, John e Ringo”. Anche se poi anche lui ha affermato che: “siamo meglio dei Beatles”. Risate e nostalgia, ed anche qualche lacrima tra il pubblico, per chi ha trascorso l’adolescenza con l’iPod ad ascoltare i loro album.

Di seguito la scaletta:

Anthem Part Two

The Rock Show

Family

Man Overboard

Feeling This

Violence

Up All Night

Dysentery Gary

Dumpweed

MORE THAN YOU KNOW

EDGING

DANCE WITH ME

Aliens Exist

Happy Holidays, You Bastard

Stay Together for the Kids

Always

Down

Bored to Death

I Miss You

Adam's Song

Ghost on the Dance Floor

What's My Age Again?

First Date

All the Small Things

Dammit

ONE MORE TIME

La setlist di Bologna passerà alla storia per due prime volte: hanno debuttato dal vivo infatti “DANCE WITH ME” e soprattutto “ONE MORE TIME”, due canzoni che saranno presenti nell’album dei Blink-182 in uscita il 20 Ottobre 2023. Introducendo “ONE MORE TIME”, Tom Delonge ha rimarcato che si tratta di una canzone autobiografica e che parla della loro storia.