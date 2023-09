Blancpain x Swatch: prezzo e dove comprare il nuovo Scuba Fifty Fathoms in Italia

Dopo il grande successo della collezione Swatch x Omega, la casa svizzera lancia una nuova collaborazione, questa volta con Blancpain (altra Maison del gruppo ginevrino), per festeggiare i 70 anni del Fifty Fathoms, uno dei diver di lusso più amati e apprezzati dai collezionisti di orologi e non solo.

La collezione Blancpain x Swatch si compone di cinque modelli Scuba in Bioceramica e resistenti all'acqua, con il un movimento automatico capace di garantire ben 90 ore di riserva di carica. La Bioceramica è un materiale esclusivo prodotto dal gruppo Swatch e composto per due terzi da ceramica e per un terzo da biomateriali derivati dall'olio di ricino. Cinque i modelli ispirati alla linea Scuba e contraddistinti da uno specifico colore: Arctic Ocean (arancione), Pacific Ocean (giallo), Atlantic Ocean (blu), Indian Ocean (verde) e infine Antarctic Ocean (grigio). Cassa, lunetta, fibbia e loop sono realizzati in Bioceramica colorata mentre il cinturino è di tipo NATO in tessuto, abbinato con il colore della cassa. La collezione, non limitata, è disponibile presso rivenditori Swatch selezionati, il prezzo è fissato a 390 euro per ciascun modello. In Italia potete trovarli presso i seguenti punti vendita, la vendita online su canali ufficiali al momento non è prevista.

Swatch x Blancpain dove si compra

Venezia, San Marco

Roma, Via Del Corso 146

Torino, Via Roma

Bologna, Via d'Azeglio

Milano, Vittorio Emanuele

Tutti e cinque gli orologi della collezione Blancpain x Swatch sono dotati di movimento automatico Sistem51 e fondello a vista (trasparente) che permette di ammirare la stampa (diversa a seconda del modello scelto) di uno dei cinque diversi nudibranchi presenti nei cinque oceani.