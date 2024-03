Blancpain presenta due nuovi Fifty Fathoms da 42mm, e sono stupendi

In un'annata che sin dai primi istanti si è dimostrata a dir poco esaltante per gli appassionati, anche Blancpain ha voluto rispondere presente, proponendoci una riedizione coi fiocchi di uno dei suoi gioielli più apprezzati di sempre.

La storica casa svizzera, infatti, ha svelato due referenze molto particolari. Parliamo del leggendario Blancpain Fifty Fathoms, che torna sul mercato in una versione oro rosa e una in titanio ad allargare l'offerta dei modelli con cassa da 42 millimetri. Lunetta ugualmente a scelta, in colorazione blu o nera in tinta con il quadrante, mentre il fondo completamente trasparente mette in mostra il movimento, l'apprezzato cal. 1315 prodotto in-house.

La riserva garantita è di ben 5 giorni e offre, come il resto della famiglia, una protezione antimagnetica.

Quanto alla resistenza sott'acqua, i nuovi Fifty Fathoms da 42mm possono spingersi fino a 300 metri di profondità. L'orologio arriva sul mercato con diverse combinazioni per il cinturino, dalla più classica versione braccialata in titanio a quella con fascia in caucciù, ma è possibile optare anche per varianti con cinturino NATO o in tessuto. Considerando ogni possibile combinazione, saranno disponibili ben 14 nuovi orologi.

Neanche a dirlo, non si tratta di orologi per tutte le tasche e la forbice spazia da circa 18.000 euro fino a poco meno di 38.000 euro. Il 2024 si è rivelato un anno piuttosto prolifico per l'industria, ma la voce grossa negli ultimi mesi l'hanno fatta anche i GMT: qualora ve li foste persi, vi suggeriamo di dare un'occhiata anche ai nuovi Longines Hydroconquest GMT da 43mm, lanciati proprio a marzo di quest'anno.

Su Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon è uno dei più venduti di oggi.