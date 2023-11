Blanco, venerdì 10 Novembre arriva il nuovo singolo 'Bruciasse il cielo'

Sarà pubblicato il prossimo 9 Novembre su Prime Video il documentario “Bruciasse il Cielo” di Blanco, che arriva dopo un’estate da record per il rapper. Blanco infatti è stato protagonista di un tour negli stadi che ha toccato San Siro a Milano e l’Olimpico di Roma, ma a quanto pare è pronto anche a pubblicare nuova musica.

Con un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram, Blanco ha annunciato che venerdì 10 Novembre sarà pubblicato sulle principali piattaforme di streaming musicale il nuovo brano, intitolato “Bruciasse il cielo”.

Intervistato dal Quotidiano Nazionale, l’artista ha affermato che il documentario è a tutti gli effetti un road movie, che sarà seguito da un periodo di stop. “Dopo questo periodo così pieno vorrei stare fermo, sparire per un po’, perché mai come oggi ho la consapevolezza di voler fare musica e basta” ha raccontato l’artista bresciano, riferendosi al periodo culminato appunto con il tour negli Stadi italiani ed iniziato con la vittoria a Sanremo insieme a Mahmood. Un periodo in cui Blanco è stato al centro delle polemiche per quanto avvenuto a Sanremo 2023, quando al termine dell’esibizione aveva rovesciato i vasi di fiori presenti sul palco per alcuni problemi audio, tra lo stupore di tutti.