Blanco stasera 20 Luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano: la scaletta

Non ci sono solo i Maneskin allo Stadio Olimpico stasera. Il luglio di fuoco (non solo per il clima) della musica italiana continua allo Stadio San Siro di Milano stasera con l’attesissimo concerto di Blanco.

L’artista pluripremiato, già vincitore di Sanremo 2022 insieme a Mahmood, dovrebbe salire sul palco intorno alle ore 21, e la scaletta (almeno sulla base di quanto visto allo Stadio Olimpico qualche giorno fa) dovrebbe essere la seguente:

Anima tormentata

L'isola delle rose

Pornografia (Bianco paradiso)

Ancora, ancora, ancora

Finché non mi seppelliscono

Sai cosa c'è

Un briciolo di allegria

Scusa

Giulia

Ladro di fiori

La mia famiglia

Nostalgia

Innamorato

Afrodite

La canzone nostra

Belladonna (Adieu)

Bon Ton

Fotocopia

Mezz'Ora di sole

Lucciole

Lacrime di piombo

Blu celeste

Brividi

Paraocchi

Figli di puttana

Raggi del sole

Notti in bianco

Stella

Mi fai impazzire

Vada come vada

Per tutti i dettagli sui biglietti, vi rimandiamo direttamente alla pagina di Ticketone. Ricordiamo che è disponibile anche la promozione “Ridotto Frecciarossa” che permette di raggiungere Milano a prezzo ridotto con Frecciarossa, Frcciargento o Frecciabianca.