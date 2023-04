Blanco e Mina insieme in 'Un Briciolo di Allegria': pubblicato anche il video

L’episodio che ha visto protagonista Blanco sul palco di Sanremo 2023 continua ad essere al centro delle polemiche quando si parla del giovane artista italiano, che torna oggi nei negozi di dischi e sulle piattaforme di streaming con il secondo album “Innamorato”.

Tra le tracce, dodici, figura anche “Un Briciolo di Allegria” che Blanco ha inciso e cantato insieme a Mina in un’inedita collaborazione che sarà presente anche nel nuovo disco di inediti della cantante italiana, “Ti Amo Come Un Pazzo”, in uscita il 21 Aprile 2023.

Nella conferenza stampa di lancio, Blanco ha anche svelato che Mina “rimarrà per sempre un mito, un’entità” ed ha raccontato che alla canzone i due hanno lavorato a distanza non essendosi mai incontrati di persona. Insieme alla canzone è arrivato anche il video musicale che trovate in calce, diretto da Simone Peluso che vede protagonista il solo Blanco.

Il cantante porterà il nuovo lavoro negli stadi per la prima volta la prossima estate: l’appuntamento è per il 4 Luglio 2023 allo Stadio Olimpico di Roma ed il 20 Luglio 2023 allo Stadio San Siro di Milano. Si preannunciano due eventi imperdibili per i tantissimi fan di Blanco che hanno affollato i palazzetti nel tour a sostegno della vittoria di Sanremo 2022.