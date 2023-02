Blanco infuriato sul palco di Sanremo: rovescia i fiori e interrompe la performance

Momenti di pura follia durante la prima serata di Sanremo 2023. In un déjà vu di quello che successe qualche anno fa tra Bugo e Morgan, Blanco (il vincitore della passata edizione insieme a Mahmood) è andato in escandescenza durante la performance del suo nuovo singolo "L'Isola delle Rose".

Il cantante, che poco prima si era esibito proprio con Mahmood sulle note di "Brividi", si è infuriato per un problema tecnico beccandosi gli insulti del pubblico.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, alla base dell'arrabbiatura di Blanco - che ha distrutto gli arredi floreali presenti sul palco dell'Ariston - ci sarebbe un problema con la cassa spia. "Non mi sentivo in cuffia e allora ho voluto comunque divertirmi, la cosa bella della musica è divertirsi" sono state le parole del cantante, che però non sono bastate ad evitargli i fischi del pubblico nonostante l'intervento di Amadeus che ha cercato di placare gli animi e la giustificazione di Blanco, il quale ha svelato che avrebbe dovuto spaccare lo stesso i vasi di fiori, in quanto evidentemente previsto dalla coreografia.

Il direttore artistico, raggiunto poi sul palco da Gianni Morandi con tanto di scopa per pulire il palco, ha invitato Blanco ad esibirsi di nuovo, pur riconoscendogli che "ha combinato un guaio". Poco dopo il presentatore ha annunciato che "Blanco non ricanterà questa sera, non ci sono le condizioni", tra gli applausi del pubblico.

Il video completo della non-esibizione di Blanco è disponibile su RaiPlay.