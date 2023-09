Björk stasera 12 Settembre a Milano: la scaletta del concerto

Entra nel vivo l’autunno di concerti in Italia. Questa sera, 12 Settembre 2023, il Cornucopia Tour di Björk arriva al Forum di Assago di Milano, prima di giungere a fine mese all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna).

La cantante proporrà, in pieno stile Björk, un grande spettacolo che andrà oltre la mera esibizione dei suoi più grandi successi. Lo show mischierà musica ed arte, e da coloro a cui hanno assistito alle date estere è descritto come uno show a 360 gradi grazie alle scenografie, i visual e le performance. A conferma di ciò c’è anche l’articolo di Rolling Stone che ha descritto il concerto come un viaggio tra “filamenti da sogno e foreste con funghi misteriosi”. Durante il concerto (sotto proponiamo quella che dovrebbe essere la probabile scaletta), saranno proposte le canzoni di Utopia e Fossora del 2017 e 2022.

Le due date sono molto attese dal momento che Björk manca in Italia da cinque anni, complice anche la pandemia che ha portato ad un lungo stop per gli eventi.

Di seguito la possibile scaletta del concerto, almeno sulla base di quelle proposte all’estero:

The Gate

Utopia

Arisen My Senses

Ovule

Show Me Forgiveness

Venus as a Boy

Claimstaker

Isobel

Blissing Me

Mycelia

Victimhood

Fossora

Atopos

Features Creatures

Courtship

Pagan Poetry

Losss

Sue Me

Tabula Rasa

Future Forever

Notget

Il tour Cornucopia di Bjork farà tappa in Italia anche il prossimo 23 Settembre 2023, a Casalecchio di Reno all’Unipol Arena. I biglietti sono in vendita su Ticketone e sulle principali piattaforme di rivendita.