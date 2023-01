Quanto bisogna aspettare per un Rolex? Tempi di attesa e consegna 2023

Abbiamo già visto perché è difficile comprare un orologio Rolex, i segnatempo della Maison svizzera sono prodotti in quantità limitate e i rivenditori ufficiali non riescono ad accontentare tutti i clienti in tempi brevi. Ma quanto ci vuole per avere un Rolex dopo averlo ordinato?

Chiaramente parliamo di segnatempi nuovi ordinati presso i rivenditori ufficiali Rolex, sfortunatamente però non esiste una tempistica standard e i tempi di attesa per comprare un orologio Rolex variano in base a tantissimi fattori, non ultimo la referenza scelta e la sua rarità.

Rolex dichiara che "i nuovi orologi Rolex sono disponibili esclusivamente presso i rivenditori autorizzati, regolarmente approvvigionati, che gestiscono in modo indipendente le assegnazioni dei segnatempo ai loro clienti. Rivolgersi ai rivenditori autorizzati Rolex per conoscere la disponibilità dei modelli."

Alcuni orologi Rolex sono certamente più ricercati di altri (pensiamo al Rolex Cosmograph Daytona oppure ai modelli Day Date in oro giallo, oro rosa, oro bianco o platino) ma in ogni caso la disponibilità ed i tempi di attesa non sono purtroppo quantificabili con semplicità e ogni richiesta dei clienti può presentare tempistiche diverse per essere evasa. Idealmente, l'attesa potrebbe variare da poche settimane ad alcuni mesi, oppure anni nel caso delle referenze più rare e richieste.

Il consiglio dunque è quello di cercare il rivenditore Rolex autorizzato più vicino a voi e chiedere in boutique informazioni su disponibilità e tempi di consegna del vostro orologio preferito.