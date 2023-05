Come preparare a casa la Burrobirra che piace a Harry Potter: la ricetta originale

Avete voglia di un'ottima Burrobirra al pari di quella servita ai I Tre Manici di Scopa o alla Testa di Porco? Fattibilissimo grazie a questa ricetta del 1500 che ispirò la Rowling, l'autrice dei libri del maghetto con gli occhiali tondi.

A volte in cucina sorge spontaneo il desiderio di possedere una bacchetta magica per provvedere a preparare le vivande e rassettare la cucina. Anche se siete dei semplici babbani però non disperate, grazie a queste preziose dritte riuscirete in men che non si dica a preparare un banchetto degno di un mago.

Le leccornie culinarie descritte in Harry Potter sono sicuramente una componente iconica della saga fantasy che da oltre vent'anni continua a stregare grandi e piccini, basti pensare al tripudio di delizie citate ne “La Pietra Filosofale”, un sontuoso banchetto di inizio anno capace di far venire l'acquolina in bocca a chiunque lo leggesse: “Roast beef, pollo arrosto, braciole di maiale e di agnello, salsicce, bacon e bistecche, patate lesse, patate arrosto, patatine fritte, Yorkshire pudding, piselli, carote, sugo di carne e … caramelle alla menta!“.

I riferimenti al cibo sono innumerevoli sia nella versione letteraria che nella fedele trasposizione cinematografica, chi non ricorda, infatti, dolci popolari come le Cioccorane, buone da mangiare ma difficili da acchiappare, uno scherzoso prodotto adatto anche ai collezionisti che all'interno contiene la figurina di una strega o un mago famosi?

Per rimanere in tema giunge spontaneo citare poi le Gelatine Tuttigusti +1 con la temutissima incognita del gusto vomito, i “Pallini Acidi”, ovvero leccalecca che procurano un forte pizzicore in bocca e sono in grado perfino di sciogliere la lingua, e le “Api Frizzole”, spumeggianti caramelle levitanti.

Si deve poi all'ingegno dei due fratelli Weasley l'invenzione delle “Merendine Marinare” e dei dolci prodotti per il negozio “Tiri Vispi”: Crostatine Canarine, Pasticci Svenevoli e Mou Mollelingua, prelibatezze in grado di arrecare indisposizioni momentanee che consentono di saltare le lezioni scolastiche.

Ma è sicuramente è l'iconica Burrobirra, l'alcolico (anche se leggermente) numero uno nel mondo dei maghi, a suscitare grande interesse e attenzione, tanto da essere riproposta in numerosi varianti da curiosi e appassionati.

Quello che in pochi sanno è che la Butterbeer o “Buttered Beere” è una bevanda reale esistita ai tempi dei Tudor, tra la fine del XV secolo e l'inizio del XVII, ovvero una British Ale con zucchero, burro fuso, tuorlo d'uovo, chiodi di garofano e noce moscata. Ed è proprio questa variante, presa da un manuale di cucina del 1588, che vi proponiamo oggi.

Ingredienti (suggeriti da History Extra):

1 ½l Birra chiara di buona qualità

200 g di zucchero Demerara o altro zucchero di canna naturale

100 g di burro non salato, tagliato in piccoli grumi

5 tuorli d'uovo ½ cucchiaio di chiodi di garofano macinati

½ cucchiaio di noce moscata macinata

¼ di zenzero macinato

Preparazione:

Versate la birra in una pentola grande, quindi aggiungete lo zenzero, i chiodi di garofano e la noce moscata. Portate lentamente a ebollizione, quindi riducete la fiamma e lasciate sobbollire per qualche minuto finché la birra non si schiarisce.

Mentre la birra sobbolle, sbattete i tuorli d'uovo e lo zucchero in una ciotola fino a ottenere un composto cremoso. Quindi togliete la birra speziata dal fuoco, aggiungete il composto e mescolate finché tutti gli ingredienti non sono ben amalgamati.

Rimettete il tutto a cuocere a fuoco basso finché il liquido non inizia ad addensarsi, facendo attenzione a non surriscaldarlo. Portate a ebollizione per cinque minuti, quindi aggiungete il burro a pezzetti e scaldate finché non si scioglie.

Sbattete a mano il liquido finché non diventa spumoso. Continuate a scaldare per 10 minuti, quindi lasciate raffreddare fino a raggiungere una temperatura bevibile. Frullate nuovamente il composto e servitelo ancora caldo in piccoli boccali.

Se alla Burrobirra volete aggiungere un antipasto vi spieghiamo come preparare una golosa tempura homemade.