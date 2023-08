Questa birra è fatta con acqua di scarico di docce e lavandini: la berreste?

La classifica delle migliori birre in bottiglia vendute in Italia ha fatto molto discutere, ma potrebbe non essere nulla a confronto con l'ultima trovata dell'azienda americana Epic Cleantec. L'azienda, infatti, ha inventato la prima birra fatta con acqua riciclata, proveniente dagli scarichi di docce e lavandini.

No, non è uno scherzo: come spiega la CNN, la birra si chiama Epic OneWater Brew ed è stata realizzata con acqua di riciclo proveniente da docce, lavandini e persino lavatrici e lavastoviglie di alcuni edifici residenziali. Ovviamente, la birra può essere bevuta senza alcun rischio per la salute, grazie ad una serie di trattamenti come la microfiltratura e l'esposizione alla luce ultravioletta. Non si tratta però di un prodotto pensato per la grande distribuzione, ma di uno stunt di marketing volto a sensibilizzare il pubblico sul riuso dell'acqua.



Aaron Tartakovsky, il CEO di Epic Cleantec (che non è un birrificio, ma una compagnia di depurazione dell'acqua), ha spiegato che "gli edifici, su scala globale, utilizzano il 14% di tutta l'acqua potabile in circolazione. Quasi nessun edificio riutilizza l'acqua che consuma: è proprio questa abitudine scorretta che cerchiamo di modificare con la nostra azienda".

La Epic OneWater Brew è una birra Kölsch chiara e prende spunto, per sapore e consistenza, dalle bevande provenienti dalla zona di Colonia, in Germania, caratterizzate da un sapore leggero e rinfrescante di cereali. L'acqua utilizzata per la preparazione, però, non è di sorgente, ma arriva dallo scarico del Fifteen Fifty, un complesso di appartamenti di lusso da 40 piani nel cuore di San Francisco.



Come vi abbiamo anticipato, la Epic OneWater Brew non è in vendita, e probabilmente non verrà mai messa sul mercato: le regolazioni vigenti in termini di prodotti realizzati con acqua riciclata, infatti, impediscono l'utilizzo di acque reflue per la preparazione di bevande commerciabili. Chissà però che in futuro, anche grazie a questo esperimento, le cose non cambino.