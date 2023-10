Birkenstock, l'icona di stile non piace a Wall Street: debutto in borsa da dimenticare

Mentre Crocs si dedica a collaborazioni di spessore con brand quali Demon Slayer e Shrek, un'altra azienda specializzata nel footwear sembra aver deciso di fare sul serio. Nella giornata di giovedì 12 ottobre, infatti, Birkenstock si è quotata in borsa a Wall Street. E non è andata affatto bene.

Come spiega il Sole 24 Ore, il titolo di Birkenstock ha avuto un pessimo debutto in borsa al NYSE di Wall Street. Inizialmente, la compagnia tedesca aveva fissato un IPO di 46 Dollari per azione, ma fin dai primi minuti di contrattazione il costo delle azioni della compagnia è sceso sensibilmente, attestandosi all'11% in meno dell'offerta iniziale dell'azienda, con un prezzo pari a 41 Dollari.

Alla fine della sua prima giornata, il titolo di Birkenstock ha chiuso a 40,20 Dollari, il 13% in meno dell'offerta originaria. Per promuovere la quotazione della compagnia tedesca a Wall Street, i suoi dirigenti si sono presentati alla Borsa cittadina indossando abiti eleganti come giacche e tailleur, accompagnati però dagli iconici sandali inventati a metà Settecento da Johann Adam Birkenstock.

Mentre scriviamo queste righe, le azioni di Birkenstock valgono 32 Dollari, molto meno rispetto all'offerta iniziale proposta dall'azienda. Nonostante ciò, i sandali senza tempo provenienti dalla Germania stanno vivendo un periodo di notorietà senza pari: essi sono stati riportati in auge dal flm Barbie, che ha permesso un raddoppio delle vendite delle calzature tedesche su scala globale.

Prima di Barbie, però, Birkenstock è sempre stata un'icona della moda: i sandali che incarnano lo "spirito del turista tedesco" sono stati utilizzati da Steve Jobs, il primo CEO di Apple, e solo lo scorso anno sono stati venduti all'asta per più di 200.000 Dollari. Di recente, essi sono stati visti ai piedi di Kendall Jenner, Gwyneth Paltrow, Katy Perry, Kirsten Stewart e persino Britney Spears.