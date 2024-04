Billie Eilish, REM, Pearl Jam ed altri artisti contro l'IA: 'viola i nostri diritti'

L’Artist Right Alliance (ARA) ha pubblicato una lettera aperta in cui condanna l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nel mercato musicale. Tra i firmatari troviamo artisti del calibro di Billie Eilish, REM, Mac DeMarco, Pearl Jam, Elvis Costello, Nicki Minaj e Sheryl Crow.

La no profit gestita dagli artisti chiede a sviluppatori, società tech e piattaforma di “impegnarsi a non sviluppare o implementare tecnologie, contenuti o strumenti per la generazione di contenuti musicali basati sull’intelligenza artificiale che minino o sostituiscano l’abilità artistica umana di cantautori e artisti o che neghino un giusto compenso per il nostro lavoro”.

Secondo l’ARA, infatti, l’uso di opere musicali da parte delle società tech per addestrare modelli d’IA senza il permesso degli artisti rappresenta una violazione dei diritti degli artisti, ma provocano anche danni economici in quanto per “molti musicisti, artisti e cantautori che stanno solo cercando di sbarcare il lunario questo sarebbe catastrofico”.

In quello che definiscono “un attacco alla creatività umana che deve essere fermato”, gli artisti sottolineano come sia doveroso per loro “proteggerci dall’uso predatorio dell’intelligenza artificiale per rubare voci e sembianze di artisti professionisti, violare i diritti dei creatori e distruggere l’ecosistema musicale”.

La lettera completa, firmata da oltre 200 artisti, può essere consultata attraverso questo indirizzo.

