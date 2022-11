Bill Gates svela 5 dei suoi libri preferiti di sempre: dallo sport alla politica

Uno degli hobby preferiti di Bill Gates è la lettura, e non lo ha mai nascosto al pubblico. Anzi, addirittura cura una rubrica sul suo blog personale in cui anche l’anno scorso ha consigliato 5 libri da leggere durante l’estate. Con l’arrivo delle festività natalizie, non poteva mancare un’altra rassegna.

Per il Natale 2022 Bill Gates si è reinventato come “Babbo Natale”, in una iniziativa che va oltre i semplici consigli per gli acquisti: presso le Little Free Library in tutto il mondo, compresa quella di Firenze presso il Giardino Nidiaci in via d'Ardiglione, il suo team ha lasciato proprio questo set di cinque libri pronto per essere portato a casa da qualche avido lettore. Insomma, il filantropo di Seattle colpisce ancora dopo il Secret Santa di Reddit del 2021.

Ma dunque, quali sono questi libri? Per gli amanti della fantascienza, Straniero in terra straniera di Robert Heinlein, autore di Starship Troopers, è un must-buy: per Bill Gates è la introduzione perfetta ai racconti fantascientifici per giovani adulti, capace di spingere i confini del genere al livello successivo. Surrender di Bono è un altro testo da non perdere, uscito di recente e perfetto non solo per i fan degli U2, ma anche per chi ama la storia della musica rock.

Team of Rivals: The Political Genius of Abraham Lincoln scritto da Doris Kearns Goodwin viene invece descritto come la “migliore guida per diventare leader di un Paese”. O ancora, Il gioco interiore del tennis di W. Timothy Gallwey è una lettura obbligatoria per chi vuole imparare a controllare il proprio stato mentale, ispirandosi ovviamente al gioco del tennis; è un libro del 1974, ma sempre attuale. Infine, Mendeleyev's Dream: The Quest for the Elements di Paul Strathern è un racconto affascinante riguardo lo scienziato russo Mendeleev, autore della tavola periodica, e sulla evoluzione della scienza in toto.

Come chiudere questa rassegna se non con lo stesso augurio di Bill Gates? “Buone vacanze, e buona lettura”!