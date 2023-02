Bill Gates acquista il 3,8% di Heineken, anche se non è un amante della birra

L’ex amministratore delegato di Microsoft, Bill Gates, è diventato azionista Heineken. L’ex uomo più ricco del mondo ha acquistato il 3% del produttore di birra, con un investimento da 850 milioni di Euro nella Heineken Holding NV.

Si tratta di un investimento singolare, che ha suscitato immediate reazioni da parte degli utenti sul web. Pur avendo investito una somma di denaro importante, infatti, in passato Bill Gates aveva rivelato di non essere un grande bevitore di birra e si concede qualche sorso di birra light solo quando va a vedere una partita di baseball con gli amici o la famiglia.

La scelta probabilmente però è legata esclusivamente agli interessi economici del filantropo, ed è legata all’ottimo andamento registrato da Heineken in borsa nel corso degli ultimi anni: ne 2022 ad esempio ha riportato un’ingente crescita degli utili ed anche le previsioni per il 2023 sono positive.

Le azioni sono state acquistate attraverso la Bill & Melinda Gates Foundation lo stesso giorno in cui Fomento Economico Mexicano Sab ha venduto parte dei suoi titoli Heineken per 3,7 miliardi di Euro.

Nonostante l’ingente somma di denaro, Bill Gates non può in alcun modo essere definito il nuovo proprietario di Heineken, dal momento che possiede solo una piccola quota.

Di recente Bill Gates ha parlato del futuro dell’umanità e di ChatGPT, definendola un’innovazione destinata a cambiare in maniera importante il nostro futuro.