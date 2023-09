Questo è il bicchiere 'perfetto' per il whiskey: un capolavoro di scienza e design

Qual è il modo "giusto" per bere il whiskey? Tra gli appassionati il dibattito è ancora aperto: c'è chi lo preferisce "On the Rocks" e chi lo ama senza ghiaccio, al più con un bicchiere d'acqua a parte. Una startup americana, però, afferma di aver scoperto il bicchiere scientificamente perfetto per il Whiskey, e ora anche voi potete acquistarlo.

Il bicchiere si chiama DIAMAS Tumbler, ed è disponibile sul sito web di DIAMAS al modico prezzo di 46,70 Euro (che scendono a 39,50 Euro per i primi clienti). L'idea alla base del prodotto è quella di usare la sua particolare forma per raffreddare rapidamente il whiskey, in modo da evitare di dover inserire del ghiaccio nel bicchiere, con il rischio di annacquare l'alcolico se non lo si consuma velocemente.



Infatti, il DIAMAS Tumbler ha una base a cinque facce convesse, appositamente studiate dai designer e dagli ingegneri dell'azienda per raffreddare uniformemente qualsiasi liquore nel giro di soli 15 secondi. Ovviamente, il bicchiere è stato pensato con in mente il whiskey, ma nulla vi vieta di utilizzarlo per qualsiasi altro alcolico.



Come se non bastasse, il prodotto arriva con una pietra di raffreddamento a 12 facce, anch'essa realizzata appositamente per raffreddare rapidamente il vostro whiskey senza "contaminarlo" con altri liquidi. In più, la forma del bicchiere è votata all'ergonomia: il Tumbler è infatti stato ingegnerizzato per stare comodamente in mano in qualsiasi momento senza affaticarvi con il suo peso o la sua forma.



Insomma, quello di DIAMAS sembra essere il prodotto definitivo per gli amanti del whiskey: ad un prezzo tutto sommato contenuto, il bicchiere assicura la maggiore qualità possibile dell'alcolico, raffreddandolo in pochi secondi. Inoltre, secondo i suoi creatori, esso è stato disegnato anche per favorire l'esplosione dei sapori e degli aromi contenuti nella bevanda, grazie alla sua forma innovativa appositamente ingegnerizzata dal designer Christopher Jansen. Perché non usare il Tumbler per un buon sorso del Whiskey 639 di Land Rover e Kilchoman?