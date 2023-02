La Bibbia ebraica più antica al mondo va all'asta: è un documento storico sensazionale

La nostra storia è fatta di documenti e cimeli preziosi, i quali rappresentano il mondo antico e ci riportano ai tempi degli antenati. È il caso, ad esempio, della minuscola Bibbia d’oro risalente a 600 anni fa o, ancora, della più antica Bibbia ebraica quasi completa sopravvissuta, che a maggio verrà venduta all’asta.

Questo volume, noto anche come Codex Sassoon, verrà venduto da Sotheby’s il 19 maggio diventando possibilmente il documento storico più prezioso mai proposto all’asta. Si tratta di un volume di 1.100 anni fa posseduto dal filantropo e collezionista giudaico David Solomon Sassoon – da cui prende il nome – e che anticipa il Codice di Leningrado di quasi un secolo; per chi non lo sapesse, si tratta della prima Bibbia ebraica interamente completa. La più antica al mondo, invece, è il Codice di Aleppo custodito all'Israel Museum, ma è senza molte pagine.

Contenente note di studiosi dell'alto medioevo e oltre un millennio di trascrizioni, commenti e atti di possesso, il Codice di Sassoon è stato realizzato con oltre 100 pelli di animali e da un singolo scrittore dalla calligrafia impeccabile. Secondo Richard Austin, responsabile globale dei libri e dei manoscritti di Sotheby's, “il Codex Sassoon ha a lungo occupato un posto venerato e leggendario nel pantheon dei documenti storici sopravvissuti ed è innegabilmente uno dei testi più importanti e singolari della storia umana. Ha una presenza e una gravità incomparabili che possono essere sopportate solo da più di mille anni di storia”.

L’attuale proprietario Jacob Safra lo venderà con Sotheby’s dopo la tournée a Londra, all'ANU Museum of the Jewish People di Tel Aviv, oltre che a Dallas, Los Angeles e New York, e si stima che possa raggiungere tra i 30 e i 50 milioni di dollari.