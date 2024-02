Beyoncé, annuncio a sorpresa durante il Super Bowl: a Marzo arriva il nuovo album!

Ad una settimana esatta dall’annuncio del nuovo album di Taylor Swift, arriva un’altra notizia che sicuramente farà felici i fan della musica pop. Durante il Super Bowl della scorsa notte, infatti, Beyoncé ha annunciato il suo nuovo lavoro, che sarà disponibile il prossimo marzo.

La popstar infatti ha dato l’annuncio a sorpresa con uno spot pubblicitario mandato in onda durante l’evento televisivo più visto degli Stati Uniti ed uno dei più seguiti al mondo. Protagonista della pubblicità è il vincitore dell’Emmy Tony Hale, il quale in un ruolo simile a quello interpretato in “Veep” monitora come Beyoncé sia in grado di mandare ko la rete 5G dell’operatore telefonico americano Verizon. La pubblicità si conclude con la popstar che dice “oK, sono pronti. Metti via la nuova musica”.

Subito dopo la messa in onda dello spot, tramite il proprio account ufficiale Twitter ed Instagram, Beyoncé ha confermato che “Renaissance Act II”, il suo nuovo album, sarà disponibile a partire dal 29 Marzo 2024.

Nella notte, la cantante ha rilasciato anche due singoli: Texas Hold ‘Em, e 16 Carragies. Nessuna informazione sulla durata del disco e l’eventuale presenza di featuring.

Per gli amanti di musica pop il 2024 quindi si preannuncia davvero imperdibile: oltre a Taylor Swift e Beyoncé, infatti, è in arrivo anche il nuovo album di Dua Lipa.