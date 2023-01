BeReal all'attacco di Instagram: moda passeggera o nuovo colosso dei social media?

Negli ultimi tempi è capitato anche a voi di trovarvi delusi dell’esperienza offerta da Instagram? Beh sappiate che è un sentimento abbastanza comune e diffuso, non a caso sempre più persone si stanno spostando su BeReal, nuovo social network considerato per l’appunto l’anti-Instagram per la sua filosofia. Ma sarà solo una moda passeggera?

Se Instagram non fa che alimentare una nervosa rincorsa ai like e ai follower, BeReal fa esattamente il contrario, promette di essere un social network a misura d’uomo, autentico, uno strumento creato appositamente per rimanere in contatto con amici, colleghi e parenti. Questo claim ha portato l’app a essere scaricata 53 milioni di volte a livello globale a partire da ottobre 2022; ovviamente non siamo ai livelli di Facebook, che ancora muove 5,3 miliardi di download, abbiamo comunque un’importante crescita visto che ad agosto veniva scaricata 28 milioni di volte.

PhotoAiD ha dunque deciso di contattare 900 utenti BeReal per analizzare le loro esperienze con l’app e capire se vi sono davvero le potenzialità perché diventi il nuovo colosso dei social media. Si è così scoperto che l’88% degli utenti apre l’app giorni giorno, solo il 77% però scatta un BeReal quotidianamente. Ogni giorno la gente passa in media fra i 20 e i 40 minuti sull’app BeReal, il 35% inoltre considera utili le notifiche Time To BeReal, il 23% motivanti e il 18% incoraggianti.

Durante il conto alla rovescia di 2 minuti, il 43% di uomini e donne scatta un BeReal 3-4 volte prima di pubblicarlo. L’82% degli utenti ha ammesso poi di aver aspettato prima di scattare un BeReal, nella speranza che la giornata diventasse più interessante. Infine il 68% degli utenti intervistati ha paura di rimanere escluso su BeReal, mentre il 35% ha dichiarato che questa sensazione è più intensa rispetto ad altri social media.

Pur essendo disponibile da qualche anno, la maggior parte del pubblico ha deciso di scaricare BeReal a partire dal 2022, dunque è ancora presto per capire se l’app avrà un successo planetario oppure rappresenterà solo una moda passeggera. È interessante però notare come il 52% del pubblico sia totalmente d’accordo con la filosofia di BeReal di pubblicare foto e contenuti privi di filtri, in favore di una quotidianità meno artificiale. “Molto d’accordo” anche il 27% degli utenti, mentre il 17% non ha un’opinione in merito; infine solo il 3% non è d’accordo e lo 0,7% fortemente in disaccordo. È dunque arrivato il momento di ritrovare un po’ di autenticità oppure saremo schiavi dei like e dei follower per sempre? Qui trovate lo studio completo di PhotoAiD.