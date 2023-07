Da Benzema a Milinkovic Savic: tutti i calciatori che sono volati in Arabia, che cifre!

Il calciomercato estivo 2023 ha già un campionato protagonista: la Saudi Pro League dell’Arabia Saudita, che dopo Cristiano Ronaldo dello scorso anno ha fatto il pieno di calciatori provenienti dall’Europa, che sono stati acquistati a cifre in alcuni casi sproporzionate.

Contrariamente a quanto si possa pensare, però, in Arabia Saudita non sono andati solo calciatori a fine carriera alla ricerca di un ultimo ricchissimo contratto, ma anche giocatori che avevano offerte da squadre europee più o meno competitive, come Milinkovic Savic della Lazio.

A spingere le operazioni è stato il fondo PIF, proprietario del Newcastle e finanziatore dei club Al Ahli, Al Ittihad, Al-Nassr ed Al-Hilal che hanno fatto la parte del leone.

L’Al Ahli, dal suo canto, si è assicurato Edouard Mendy per 18,5 milioni di Euro, e Roberto Firmino che era svincolato dal Liverpool.

L’Al Ittihad invece ha acquistato il Pallone D’Oro Karim Benzema svincolato dal Real Madrid, N’Golo Kantè dal Chelsea a parametro zero e Jota per 29,1 milioni di Euro dal Celtic.

L’Al-Nassr, invece, ha acquistato Seko Fofana per 25 milioni di Euro dal Lens, Marcelo Brozovic dall’Inter per 18 milioni ed Alex Telles per 7 milioni dallo United.

L’Al-Hilal ha fatto spesa in Italia, con i 40 milioni di Euro versati alla Lazio per Milinkovic Savic, ma non è stato l’unico acquisto perchè si è assicurata anche le prestazioni di Malcom dallo Zenit per 60 milioni, Ruben Neves dal Wolverhampton per 55 milioni e Koulibaly per 23 milioni dal Chelsea.

Infine, l’Al-Ettifaq ha acquistato Jordan Henderson per 14 milioni di Euro dal Liverpool e Moussa Dembelé dal Lione, che si era svincolato.

Gli acquisti però non sono finiti qui e si parla anche del passaggio in Arabia Saudita di Marco Verratti, mentre Mbappè sembra aver rigettato la proposta.