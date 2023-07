Benvenuti nel mondo distopico dei Muse: com'è andato il concerto del 18 Luglio a Roma

Allo Stadio Olimpico di Roma i Muse sono quasi di casa. Nel 2013 avevano registrato lo spettacolare BluRay dell’altrettanto spettacolare concerto a sostegno dell’album The 2nd Law. Ieri sera, 18 Luglio 2023, la band britannica da 30 milioni di album venduti è tornata nell’impianto della Capitale con il primo dei due concerti italiani.

Abbiamo avuto modo di assistere (insieme ad altre 40mila persone) al concerto dei Muse del 18 Luglio 2023 e ci siamo ritrovati immersi in un racconto a cui Bellamy e co ci hanno abituato con i loro album. Fiamme, luci, maschere, giacche con i led, braccia robotiche e l’inconfondibile sound dei Muse che mixa il rock più duro ad elementi elettronici: è in questa frase che possiamo riassumere - a grandi linee - il concerto.

Tuttavia, lo spettacolo è andato ben oltre la musica e in un mix tra vecchi successi e nuove canzoni tratte dall’album “Will of the People” uscito lo scorso anno, i Muse hanno proposto agli spettatori un concerto a temi distici ed antisistema, con il loro stile stravagante che da sempre li contraddistingue. A farle da padrone sono stati i visual e le scenografie che hanno ricordato un pò Blade Runner ed un pò i classici dell’horror, senza dimenticare il cult del genere “1984” di George Orwell che ormai è sempre più citato dagli artisti e preso come punto di riferimento per i loro album.

Di seguito la scaletta:

Will of the People

Interlude

Hysteria

Psycho

Stockholm Syndrome

Resistance

Won't Stand Down

Kill or Be Killed

Compliance

Thought Contagion

Verona

Interstitial 'Parkour'

Time Is Running Out

The 2nd Law: Isolated System

Undisclosed Desires

You Make Me Feel Like It's Halloween

Madness

We Are Fucking Fucked

The Dark Side

Supermassive Black Hole

Interstitial 'Driving'

Plug In Baby

Behold, the Glove

Uprising

Prelude

Starlight

Simulation Theory Theme /

Kill or Be Killed

Knights of Cydonia

Il 22 Luglio 2023 prossimo, si replica allo Stadio San Siro di Milano per il secondo ed ultimo concerto del tour italiano dei Muse.