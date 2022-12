Benvenuti nel Magentaverse! Viva Magenta è il colore Pantone del 2023

Un rosso né troppo caldo, ma nemmeno troppo freddo. Il 2023 sarà all’insegna del Viva Magenta, il Color of The Year 2023 che è stato scelto da Pantone e che nei prossimi 365 giorni è destinato ad influenzare le scelte di stilisti, artisti e designer.

Viva Magenta 18-1750 è un colore che vibra di vivacità e vigore e come spiegato da Pantone, è caratterizzato da “una tonalità radicata nella natura discendente della famiglia dei rossi ed espressiva di un nuovo segnale di forza”.

Potente e stimolante, Viva Magenta è un nuovo rosso che vuole promuovere gioiosità ed ottimismo con la sua audacia e spirito, ma anche l’inclusività, condita da un pò di sano spirito ribelle.



“In questa era di tecnologia, cerchiamo di trarre ispirazione dalla natura e da ciò che è reale. PANTONE 18-1750 Viva Magenta discende dalla famiglia dei rossi, e si ispira al rosso della cocciniglia, uno dei coloranti più preziosi appartenenti alla famiglia dei coloranti naturali nonché uno dei più forti e luminosi che il mondo abbia conosciuto” spiega Leatrice Eiseman, direttrice esecutiva del Pantone Coor Institute. “Radicato nel primordiale, PANTONE 18-1750 Viva Magenta ci riconnette alla materia originaria. Invocando le forze della natura, il colore galvanizza il nostro spirito, aiutandoci a costruire la nostra forza interiore”.

In attesa di essere inondati di gadget e prodotti di color Viva Magenta, Pantone ha già mostrato qualche esempio d’utilizzo, dai prodotti per la bellezza al packaging, passando per l’oggettistica per la casa. Il Magentaverse ha aperto i battenti.