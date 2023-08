I benefici del salto alla corda spiegati da chi ne ha completati 100mila in un mese

Dan Witmer, che gestisce il canale YouTube Jump Rope Dudes, per l’estate 2023 si è posto un obiettivo: completare 100mila salti della corda nel corso di un mese per capire che tipo di impatto avrebbero avuto sul suo fisico e sulla sua forma.

In un nuovo filmato pubblicato sul proprio canale YouTube, spiega cosa ha imparato nel corso dei 30 giorni. Ovviamente i 100mila salti non li ha completati in un giorno, ma li ha suddivisi in 3.500/4.000 salti al giorno in allenamenti da 40-45 minuti ad alta intensità.

"Sembra facile, ma poi una volta che inizi a farlo ti rendi conto di quanto sia difficile in realtà", dice. "Anche 4.000 salti al giorno, credevo fossero pochi, ma quando li fai correttamente, in realtà è più difficile di quanto pensassi. E non si tratta solo di adattarsi a sessioni da 40-45 minuti, ma di abituarsi a completarli ogni giorno”.

Witmer spiega che dopo averne completato 50mila si è abituato e solo allora è diventato semplice. “A volte non si tratta di ottenere la motivazione per fare un allenamento di due o tre ore, si tratta solo di fare qualcosa per cinque minuti ogni giorno, e l'atto di farlo ti aiuterà a creare l'abitudine, e una volta creata l'abitudine è davvero facile continuare e aumentare il volume” spiega.

Ma quali sono stati i risultati di questa routine? Witmer ha beneficiato di una migliore forma fisica cardiovascolare che lo ha aiutato anche in altre attività atletiche. “Probabilmente l'aspetto più interessante di questa sfida è stata la mia maggiore resistenza, velocità e resistenza” afferma, spiegando anche di aver notato che “la mia capacità di andare più veloce e per periodi di tempo più lunghi è drasticamente aumentata. Dal punto di vista delle prestazioni, è davvero eccitante. Mi sono sentito un atleta migliore, ed è proprio questo che mi ha fatto capire i benefici del salto della corda”.

Ovviamente si tratta di una routine differente rispetto all’allenamento di Chris Hemsworth di cui abbiamo avuto modo di parlare su queste pagine.