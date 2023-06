Benedetta Rossi inaugura il suo primo ristorante: Super Benny apre a Zoomarine

Già in passato vi abbiamo parlato delle critiche rivolte a Benedetta Rossi da alcuni hater. La nota influencer, ormai tra i volti più noti della TV italiana, non si è però fatta scoraggiare dalle accuse comparse online e ha aperto il suo primo ristorante a Roma, nella cornice del parco acquatico Zoomarine.

Il locale, presentato da Zoomarine con un post su Instagram, si chiama Super Benny ed è un ristorante per famiglie. L'inaugurazione si è tenuta lunedì 5 giugno, alla presenza di Benedetta Rossi, della sua famiglia e dei gestori del parco acquatico romano. Zoomarine ha spiegato che "abbiamo il piacere di accogliere Benedetta nel nostro parco perché quando c'è lei tutti noi ci sentiamo semplicemente in famiglia".

D'altro canto, lo scopo di Super Benny è quello di far sentire gli avventori come se fossero a casa, con piatti della tradizione italiana perfetti per le famiglie, che sono anche il target di pubblico di Zoomarine. L'influencer e volto della TV ha dichiarato ai microfoni di Primochef che "è meraviglioso ritrovarsi tutti insieme, è un’esperienza da condividere. Il cibo fa parte di noi e cucinarlo insieme ci unisce. Questo ristorante permette a tutti di riunirsi, come in famiglia”.

Accanto a Benedetta, ha partecipato all'inaugurazione anche suo marito Marco Gentili, altra presenza quasi-fissa nello show televisivo della cuoca per famiglie. Gentili ha ricordato le numerose difficoltà incontrate da Benedetta lungo il suo percorso, non ultime le critiche degli hater, e ha rivolto alla moglie quanto ai presenti un messaggio di incoraggiamento, soprattutto per coloro i quali desiderano avvicinarsi al mondo della cucina.

Il ristorante di Zoomarine è anche ispirato al cartone animato di Frisbee Super Benny, incentrato sulle avventure culinarie di Benedetta Rossi, ovviamente in computer grafica. Tra i piatti proposti all'inaugurazione dal locale vi erano un "piatto del contadino", ovvero una caponata siciliana, servita anche insieme ad una tagliata di pollo, oppure un petto di pollo e una pasta al pomodoro.