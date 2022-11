Achille Lauro firma la capsule collection genderless Maleducata di MULAC

Quello presente è senza dubbio un momento di grande ispirazione per il cantante romano Achille Lauro. Dopo la promozione del suo ultimo progetto "SUPERART", che ha visto la messa all'asta di 5 opere NFT da parte di Lauro, infatti, a vedere ora la luce è "Maleducata", la prima capsule collection di cosmetici genderless firmata dall'artista.

Tale collezione è nata dalla collaborazione fra il cantante pop e il brand MULAC Cosmetics, attivo nel campo del beauty, e, al suo interno, comprende una serie di prodotti multiuso, adatti sia a una clientela femminile che a una clientela maschile. Lo stile è quello glam rock, tanto caro a Lauro, e un'attenzione particolare è stata rivolta al fatto di voler creare una serie di prodotti caratterizzati proprio da una sostanziale fluidità di genere.

Essendo una capsule, si tratta ovviamente di un'edizione limitata, quindi non si sa ancora per quanto tempo i prodotti rimarranno all'interno degli store e se, in futuro, verranno riproposti. Anche perché l'artista non si è limitato unicamente a prestare il volto a questa collezione, ma è stato interpellato anche nello stesso processo di creazione dei cosmetici.

Un progetto sicuramente degno di nota, dunque, che testimonia ancora una volta l'interesse di Lauro nel grande dibattito che riguarda la fluidità di genere e la lotta agli stereotipi, da sempre presente nel background dell'artista, grande appassionato anche di moda. Un settore moda che, recentemente, ha assistito anche alla pubblicazione del nuovo libro dedicato a Valentino, ideato per celebrare la grande storia d'amore fra il rand e il colore rosso.