Thor Bjornsson tenta di battere il record di powerlifting, ma la prova finisce malissimo

La Montagna di Game of Thrones ama mettersi alla prova, e su queste pagine in passato abbiamo pubblicato la notizia in cui lo si vedeva alle prese con il Crossfit. Nell’ultimo video pubblicato sul proprio canale ufficiale, però, le cose non sono andate come sperato.

Thor Bjornsson infatti in passato aveva annunciato l’intenzione di stabilire un nuovo record mondiale nel powerlifting sollevando un peso combinato di oltre 2606 libbre (1180 Kg circa) su squat, stacco e panca. Prima di poter raggiungere questo obiettivo, però dovrà attendere ancora un pò visto che la sfida ha subito una battuta d’arresto.

Lo scorso 15 Aprile, durante una gara di powerlifting, Bjornsson si è strappato il pettorale sinistro mentre tentava di sollevare 556 libbre (252Kg) alla panca piana. L’attore islandese ha pubblicato su YouTube il video integrale dell’evento, in cui mostra l’esatto momento in cui è incappato in quello che descrive il peggior infortunio della sua carriera, dal momento che il muscolo superiore del torace si è letteralmente staccato dall’osso.

L’ex cestista subito dopo l’infortunio afferma di non sentire molto dolore, ma capisce subito che la situazione è grave e parla di uno strappo. Ora probabilmente dovrà sospendere il suo allenamento e rimandare i piani per inseguire il nuovo record mondiale di powerlfting, ma dovrà anche sottoporsi ad un intervento chirurgico. Il medico l’ha però tranquillizzato ed ha affermato che “quasi certo sarà possibile riparare la maggior parte del tendine”.