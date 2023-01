Batman, in vendita i bozzetti della serie animata anni Novanta: sono bellissimi!

Con l'incredibile successo al box-office di The Batman dello scorso marzo, la fama del Cavaliere Oscuro è tornata alla stelle. Non è dunque un caso che, proprio sfruttando il ritorno in auge del supereroe di Gotham, siano finiti in vendita alcuni bellissimi bozzetti originali della serie animata di Batman degli anni Novanta.

Le concept art si trovano in vendita su Choice Fine Art per cifre comprese tra i 300 e i 450 Dollari e su Uncrate per 500 Dollari. Il prezzo più elevato su Uncrate è giustificato dal fatto che tutti i disegni venduti dalla piattaforma vengono incorniciati in una struttura in legno. Il prezzo di vendita è comunque decisamente basso, se consideriamo che i bozzetti rappresentano i personaggi e i villain dell'iconico cartone animato di Batman che ha fatto compagnia a moltissimi bambini e adolescenti tra gli anni Novanta e i primi anni Duemila.

I bozzetti, che ovviamente sono disponibili in numero limitato, rappresentano personaggi come Robin, Nightwing, Batgirl, Joker, Due Facce e il Pinguino: uno dei più iconici è sicuramente quello che mostra Barbara Gordon-Batgirl insieme ad un Batman dallo sguardo insolitamente preoccupato. Trovate alcuni dei bozzetti in vendita nella galleria in calce a questa notizia.



Se siete amanti di Batman o se ricordate con affetto la serie animata da 82 episodi degli anni Novanta, l'asta di Uncrate e Choice Fine Art potrebbe rivelarsi un evento da non farsi scappare. Ovviamente, tutte le opere sono certificate da DC e Warner Bros, mentre tra i bozzetti ne troviamo sia alcuni a matita che altri a colori: questi ultimi, però, fanno parte di una serie separata, in vendita a prezzi che superano i 1.000 Dollari.

In ogni caso, un ripasso della serie animata su Batman potrebbe essere d'obbligo: con l'imminente uscita in streaming del film animato Batman: The Doom that Came to Gotham, infatti, l'Uomo-Pipistrello potrebbe tornare alla ribalta anche nel mondo dei cartoni animati, oltre che in versione live action.