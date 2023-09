Basquiat ispira i nuovi pezzi da collezione di Skagen, eleganti e minimal

Il brand danese, noto per il suo minimalismo estetico, ha lanciato la sua ultima collezione, un drop ispirato alle opere del maestro della street art Basquiat, da poco finito anche sugli Swatch della linea Swatch Art Journey.

La collezione di Skagen per Jean-Michel Basquiat raccoglie l'eredità dell'artista con due orologi e una serie di accessori che guardano al suo codice estetico, a partire dall'iconica corona a tre punte. Osservati speciali sono chiaramente gli orologi, un duo proposto in nero o bianco con artwork ad alto contrasto. Il quadrante, in entrambi i casi, è arricchito da due cerchi concentrici grezzi, mentre a ore 12 troviamo la firma dell'artista. Particolare il design, privo di lancette ma con segnatempo per ore e minuti caratterizzato da due punti singoli che si muovono lungo il quadrante. Al fulcro del movimento, invece, troviamo la scritta "Now's the time".

Entrambi gli orologi misurano 38 millimetri e sono resistenti fino a 3 ATM. La variante bianca viene proposta con un cinturino in maglia metallica, mentre il nero offre un cinturino nero in pelle. Il prezzo di cartellino, in tutti e due i casi, è di 155 dollari.

Mettendo da parte l'arte, ricordiamo che sempre a settembre 2023 anche Casio ha presentato la sua più recente partnership, rivelando i G-Shock ispirati a League of Legends.