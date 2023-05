Basquiat 'al polso' nell'ultima splendida capsule di Swatch

La Swatch Art Journey fa tappa a New York per celebrare Jean-Michel Basquiat e le sue opere che, al pari di quelle di Keith Haring, non hanno segnato solo un'epoca ma anche la nostra società.

Tre pezzi da collezione, ognuno a modo suo unico, coloratissimi e ispirati ad alcune delle sue opere più celebri, fedeli sia a livello cromatico che per il simbolismo scelto per rappresentarle.

L'Hollywood Africans è ispirato alla giallissima opera originale di Basquiat, atto d'accusa agli stereotipi sugli afroamericani nell'industria dell'intrattenimento e che sul quadrante riporta tre volti, quello dell'autore, dello street artist Toxic e del rapper Rammellzee. Anche il cinturino, in tinta con il corpo dell'orologio, riporta scritte ed elementi simbolici, rappresentazioni mutuate direttamente dal lavoro del 1983. Al colore primario si contrappone il forte contrasto della circonferenza in turchese, richiamato anche sul fondo e sui passanti doppi. Il secondo, splendido pezzo da collezione omaggia Ishtar, il trittico del 1983 realizzato con le tecniche più disparate, inclusi pastelli a cera e fotocopie. Il nome è ispirato alla dea mesopotamica della fertilità e della guerra e stavolta è il quadrante nero a richiamare fondo e passanti, mentre il cinturino e il frontale, fino alle anse, si rifanno al turchese (secondo colore principale dell'opera) traslando sul polso ritratti e alcuni dei suoi elementi ricorrenti, tra cui proprio la parola "ISHTAR".

Terzo soggetto, "UNTITLED", si ispira all'omonima opera del 1982 e ne riproduce le giustapposizioni in un tandem tra i colori originali e il nero degli elementi del corpo dell'orologio. Tratto distintivo, la corona a tre punte sul quadrante richiama proprio il nero di cassa e passanti. Questo in particolare è disponibile anche con opzione SwatchPay. Il trittico di orologi, proposto a 370 euro sul sito ufficiale, al momento in cui scriviamo risulta esaurito, mentre i pezzi singoli sono acquistabili a 105 euro ciascuno, a esclusione dell'Untitled in versione SwatchPay che, invece, viene venduto a 115 euro.

Per scoprire gli altri splendidi pezzi d'arte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla galleria dedicata alla Swatch Art Journey sul sito ufficiale.