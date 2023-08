Barbie, Billie Eilish si esibisce con "What was I made for?" dal vivo: il video

Mentre Barbie supera il miliardo di Dollari al box-office mondiale, la colonna sonora del film diventa sempre più un caso mediatico. Solo pochi giorni fa, infatti, Billie Eilish si è presentata al Lollapalooza, uno dei festival musical più famosi degli Stati Uniti, con una versione live di "What was I made for?".

La canzone è una delle tracce più iconiche della colonna sonora di Barbie ed è disponibile da tempo sulle principali piattaforme di streaming. Tuttavia, come molti altri brani della OST del film, "What was I made for?" non è mai stata cantata in live, almeno fino ad ora. Negli scorsi giorni, infatti, Billie Eilish si è esibita portando la canzone al Lollapalooza.

Fortunatamente, anche per chi non era presente all'evento, il video della performance è disponibile su YouTube e in cima a questa notizia. L'esibizione è avvenuta al Grant Park di Chicago, su una scenografia molto semplice: la cantante era infatti seduta sul palco di fronte al pubblico, mentre dietro di lei scorreva il video ufficiale del brano, già pubblicato online alcuni giorni fa.

Secondo alcuni, la canzone, oltre a rispecchiare perfettamente alcuni dei messaggi di Barbie, sarebbe anche una metafora della carriera di Billie Eilish e una riflessione sul personaggio della cantante e influencer che ha spopolato sul web e sui social negli ultimi anni. D'altro canto, Billie Eilish (classe 2001) è diventata famosa da giovanissima, nel 2016, a soli quindici anni: nel corso dell'ultima decade o poco meno, però, il personaggio della cantante è profondamente cambiato, simboleggiando la sua crescita personale ed artistica.

Fortunatamente, "What was I made for?" è un successo sia tra il pubblico che la critica. Una nota positiva che sembra mettere da parte per qualche tempo le controversie attorno alla figura di Lizzo, altra cantante scritturata per Barbie (con la canzone "Pink"), che nell'ultima settimana si è dovuta trovare a fronteggiare accuse pesantissime da alcuni ballerini, compresa quella di molestie.