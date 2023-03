I nuovi barbecue Traeger Ironwood arrivano in Italia: cosa offrono e quanto costano

Dopo avervi raccontato dei nuovi forni per pizza di Ooni, sia per interno che per esterno, è il momento di pensare al barbecue in vista della primavera e dell’estate. Traeger ha presentato i nuovi modelli Ironwood e Ironwood XL.

L’azienda americana leader nella produzione di barbecue a pellet ha dunque rinnovato la sua serie Ironwood, che ora può vantare due nuovi modelli con tecnologia Smart Combustion e non solo. I due Ironwood 2023 sono dei barbecue altamente tecnologici, possono infatti contare anche sul FreeFlow Firepot e un’interfaccia utente touchscreen, diventati ormai segni distintivi dei prodotti Traeger.

Ironwood e Ironwood XL sono dotati anche di una modalità Super Smoke e di Downdraft Exhaust che promettono di dare un sapore unico ai vostri piatti assieme a una migliore circolazione del fumo grazie al sistema FreeFlow Firepot. La tecnologia Smart Combustion invece, che abbiamo nominato sopra, consente di mantenere i livelli di temperatura estremamente precisi. La struttura a doppia parete completamente isolata protegge dalle fluttuazioni di temperatura, mentre con il sistema EvenFlow Heat Shield il calore viene distribuito in maniera uniforme in ogni punto della camera di cottura, con qualsiasi condizione atmosferica esterna.

Certo tutta questa tecnologia ha un costo, come potete immaginare: il nuovo Ironwood ha un prezzo di listino di 2.399,90 euro, mentre Ironwood XL costa 2.699,90 euro. I prodotti Traeger sono distribuiti in Italia da Athena, trovate in fatti maggiori informazioni sul sito Atena.eu.