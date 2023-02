Questo bar sembra uscito dai fumetti: è tutto in bianco e nero e in 2D

Vi siete mai chiesti come sarebbe prendere un caffè dentro una striscia a fumetti in bianco e nero? Probabilmente no, ma l'Ink Cafè di Doha, in Qatar, sembra voler rispondere a questo quesito. Il locale, diventato negli scorsi mesi uno dei più popolari nella capitale qatariota, è infatti famoso per il suo stile completamente bidimensionale e in bianco e nero.



Guardando le fotografie sparse per questa pagina potete farvi un'idea di cosa vi aspetta varcando le soglie del bar: dopo aver messo piede nel mondo bidimensionale e in bianco e nero dell'Ink Café, infatti, vi sembrerà di trovarvi in un vecchio fumetto americano, in una delle "strisce" che accompagnano la Settimana Enigmistica in edicola o in un videogioco a metà tra Return of The Obra Dinn e il classico per SEGA Mega Drive Comix Zone.

Sul sito web del locale leggiamo che "i nostri interni ispirati all'arte piaceranno sicuramente a chiunque decida di visitarci. Siamo orgogliosi della nostra atmosfera unica e invitante - siamo il posto perfetto dove rilassarvi con i vostri amici e colleghi di lavoro". In realtà, come potete vedere dai video su Instagram del locale, l'esperienza dell'Ink Café sembra essere piuttosto straniante, soprattutto mettendo a confronto l'ambiente "bidimensionale" e monocromatico dell'interno con i colori (e le tre dimensioni) degli spazi appena fuori dalle sue finestre.



Sembra comunque che l'Ink Café non si sia inventato nulla. Come spiega il sito web qatariota Best Life in Qatar, infatti, le atmosfere del locale sarebbero state pesantemente influenzate da un bar di Seoul, il Café Yeonnam-Dong 239-20, anche noto come YND239-20, che adotta la stessa estetica, successivamente resa celebre da alcuni K-Drama come "Cheese in The Trap", del 2016, "What's Wrong With Secretary Kim", del 2018 e "Itaewon Class", del 2020.

A rendere famoso l'Ink Café di Doha, attivo dal 2019, sono stati il passaparola sui social e la collocazione favorevole: il bar è infatti collocato nella Lusail Marina Food Arena della capitale del Qatar, una delle zone più visitate della città, specie dai turisti stranieri.