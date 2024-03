Quella volta che Al Bano accusò Michael Jackson di plagio e fece ritirare un disco

La storia della musica è piena di casi di plagi e presunti tali, ed accuse che sono finite anche in tribunale. Non tutti sanno però che a fine anni 80 è andata in scena una battaglia legale che a molti potrebbe sembrare surreale: da una parte infatti troviamo Al Bano e dall’altra il re del pop Michael Jackson.

Ad intentare la causa fu il cantautore di Cellino San Marco, il quale accusava l’artista americano di avergli soffiato la melodia de “I Cigni di Balaka”, una canzone composta insieme a Willy Molco e presente nell’album “Libertà” registrato insieme a Romina Power.

A far traboccare il vaso ci pensa “Dangerous”, l’album del 1991 pubblicato da Michael Jackson quando è già all’apice della sua popolarità. Al suo interno è presente “Will you be there” che, secondo il figlio di Al Bano, è simile alla canzone proposta dai genitori nell’87. Il cantante conferma l’ipotesi del figlio e, dopo aver ascoltato la canzone, dà mandato ai suoi avvocati di presentare un esposto per plagio presso il Tribunale di Roma.

Il pretore, ascoltati i pareri di artisti come Nicola Piovani, Luciano Chailly ed Ennio Morricone, sentenzia che l’album “Dangerous” deve essere ritirato dagli scaffali dei negozi di dischi in Italia, e così accade. È il 1994, e sono passati tre anni dalla pubblicazione del disco di MJ, ma la vicenda non finisce qui.

Le 37 note combacianti della melodia, infatti, spingono Al Bano a chiedere un risarcimento da 14 miliardi di Lire a Michael Jackson che dal suo canto ignora totalmente la questione fino al 1997 quando fa tappa a Milano col suo tour mondiale. Prima di esibirsi, si presenta dinanzi ai giudici di Roma per rispondere alla accuse ed affermare che non ha mai ascoltato la canzone di Carrisi. I suoi legali sostengono che non ci siano gli estremi per parlare di plagio nei confronti di Al Bano, e che il loro assistito si è ispirato a “Bless you for being an angel” di Eddie Lane e Don Baker, pubblicato negli anni ’30. A questo punto entra in gioco anche Sony, l’etichetta musicale che detiene i diritti del brano degli anni 30, e che cita in giudizio entrambi.

La battaglia legale non vedrà nessuno dei due uscirne vincitore: Al Bano dovrà risarcire Sony per le spese legali, e MJ pagare le spese processuali. Nel 2001, arriva l’assoluzione completa ai danni di quest’ultimo in quanto “il fatto non sussiste”.

Al Bano e Michael Jackson avrebbero dovuto tenere un concerto benefico insieme, ma ciò non è mai avvenuto, e nel giugno del 2009 Michael Jackson fu trovato morto a Los Angeles.