Banksy, all'asta lo sportello dell'opera 'Crazy Horse' del 2013

Le stime parlano di un pezzo che verrà venduto tra i 100.000 e i 200.000 dollari, ma si parte da "appena" 25.000: sono i numeri preliminari di una delle aste del momento da Julien's, un pezzo della composizione Crazy Horse di Banksy, donato al mondo dall'artista nel 2013.

"Realizzata vicino all'angolo di Ludlow & Stanton nel Lower East Side di New York" si legge sulle pagine della nota casa d'aste, "consisteva in due veicoli dipinti, che rappresentano dei cavalli imbizzarriti che travolgono un gruppo di persone spaventate". Dettaglio identitario dell'opera un numero di telefono da quale venivano trasmesse delle tracce audio relative a un attacco aereo del 2007 a Baghdad in cui avrebbero perso la vita due corrispondenti di Reuters. Le clip audio, poi rilasciate anche da Wikileaks con il nome di "Collateral Murder", fecero particolare scalpore per via dell'apparente indifferenza dei militari coinvolti nell'operazione.

L'elicottero Apache, nome in codice "Crazy Horse 18", diede poi il nome all'opera rilasciata dall'artista britannico il 9 ottobre 2013.

Il pezzo messo all'asta da Julien's non è chiaramente l'intera composizione: si tratta di uno sportello dell'auto che appariva nell'opera, che potete ammirare nella foto qui in alto.

Se volete seguire l'asta, vi lasciamo il link alla pagina della casa d'aste americana.