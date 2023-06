Le Bandiere Blu 2023 di Lombardia e Piemonte: le novità in riva al lago

Il 12 maggio la FEE, Foundation for Environmental Education, ha finalmente svelato quali sono le località Bandiera Blu 2023. Un anno, quello in corso, che ha visto diverse new entry sopratutto in Puglia (le migliori spiagge della Puglia nel 2023) e in Liguria, la regione più premiata. Anche Piemonte e Lombardia però hanno visto interessanti novità.

Le due regioni non sono bagnate direttamente dal mare, possono però vantare laghi suggestivi e di dimensioni importanti. In Piemonte in particolare sono state riconfermate dal 2022 le spiagge di Cannobio Lido e la Spiaggia Lido di Cannero Riviera sul Lago Maggiore. Come new entry 2023, nel territorio Verbano-Cusio-Ossola, troviamo poi Verbania, nello specifico Fondotoce e Isolino. Guardando alla provincia di Novara, il Lido di Gozzano è stato riconfermato dallo scorso anno, mentre alla lista 2023 si è aggiunta la località Prarolo nel comune di San Maurizio D’Opaglio. (In foto: Cannero Riviera)

Passando alla Lombardia, soltanto la provincia di Brescia può godere di località Bandiera Blu. Rispetto allo scorso anno, da un solo comune siamo passati a tre, abbiamo dunque Gardone Riviera con Spiaggia Lido e Spiaggia Casinò e le novità Toscolano Maderno (Lido Azzurro) e Sirmione (Lido Jamaica), tutte sul Lago di Garda ma in punti strategici differenti. Toscolano Maderno e Gardone Riviera si trovano poco più a nord di Salò, a due passi dal Parco Naturale dell'Alto Garda Bresciano, Sirmione invece è sul versante sud del lago, una zona estremamente turistica facilmente raggiungibile dall'autostrada, fra Desenzano del Garda e Peschiera del Garda.