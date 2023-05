Bandiere Blu 2023: confermate le 15 località della Sardegna

Dopo che la FEE, ovvero la Foundation for Environmental Education, ha annunciato le Bandiere Blu 2023 di tutta Italia, andiamo ad approfondire le località premiate in Sardegna: la regione ha confermato le 15 bandiere dello scorso anno.

La regione ha riconfermato il proprio posto all'interno della Top 10 nazionale posizionandosi settima, incastrata tra le Marche con 18 riconoscimenti e l'Abruzzo con 14.

Dieci riconoscimenti vanno alla sola provincia di Sassari, due a Nuoro, uno rispettivamente ad Oristano, Cagliari e Sud Sardegna (area che comprende i territori del Campidano, bassa Marmilla, Sarcidano, Sarrabus, Trexenta e Sulcis-Iglesiente).

Ma vediamo la lista completa:

SASSARI

Badesi - Li Junchi, Li Mindi, Baia delle Mimose-Pirotto Li Frati, Lu Poltu Biancu

Castelsardo - Sacro Cuore / Ampurias, Madonnina / Stella Maris, Ex Palazzo Americani

Sorso - Spiaggia della Marina, Marina di Sorso (quarto/quinto/settimo pettine)

Sassari - Porto Ferro, Porto Palmas, Platamona Rotonda

Santa Teresa Gallura - Rena Ponente (Loc. Capo Testa), Rena Bianca, Zia Culumba (Loc. Capo Testa, Rena di Levante), La Taltana- Santa Reparata, Conca Verde

Aglientu – Vignola Mare, Rena Majore, Lu Chiscinagghju

Trinità d’Agultu e Vignola - La Marinedda, Cala Sarraina, Spiaggia Lunga Isola Rossa

La Maddalena - Tegge, Monti D’a Rena, Bassa Trinità, Porto Lungo, Spalmatore, Caprera Relitto, Caprera Due Mari

Palau - Palau Vecchio, Isolotto

Budoni - Baia di Budoni

ORISTANO

Oristano - Torregrande

NUORO

Tortolì - Lido di Cea, Lido di Orrì (I e II Spiaggia), Muxì (Il Golfetto), Orrì Foxilioni, Ponente (nota “La Capannina”), Porto Frailis, San Gemiliano

Bari Sardo - Bucca ‘e Strumpu/Torre di Barì/ Sa Marina

CAGLIARI

Quartu Sant’Elena - Mare Pintau

SUD SARDEGNA

Sant’Antioco - Maladroxia/Coacuaddus

Ricordiamo che la Bandiera Blu è un eco label volontario (ovvero con adesione libera da parte delle singole amministrazioni comunali) istituito nel 1987, anno europeo dell'ambiente, con lo scopo di monitorare la conduzione sostenibile del territorio e delle acque nelle località rivierasche. Il riconoscimento viene assegnato ogni anno in 49 Paesi del mondo da parte della FEE “Foundation for Environmental Education”, organizzazione non-governativa e no-profit patrocinata da UNEP (programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo), entrambe agenzie di appartenenza ONU.

A proposito di Isole, scoprite con noi anche quali sono state le Bandiere Blu 2023 della Sicilia.