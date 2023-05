Le Bandiere Blu 2023 della Sicilia: le 11 località premiate quest'anno

Sono 11 le Bandiere Blu confermate quest'anno alla Sicilia, spalmate su tre province: Messina, Agrigento e Ragusa, che quest'anno viene premiata per la spiaggia di Marina di Ragusa e perde gli stendardi a Piazza Malta e Piazza Torre.

La Sicilia si posiziona all'ottavo posto della classifica (considerando le 19 bandiere ottenute a pari merito dalle regioni Campania e Toscana), stretta fra l'Abruzzo che ha 14 bandiere e il Lazio che ne ha 10. Nessun sostanziale cambiamento, quindi, per quanto riguarda la regione, che riconferma le spiagge premiate nel 2022.

A Messina: Alì Terme - Lungomare di Alì Terme Roccalumera - Roccalumera Furci Siculo - Litorale Santa Teresa di Riva - Lungomare di Santa Teresa di Riva Lipari - Stromboli Ficogrande, Vulcano Gelso, Vulcano Acque Termali, Acquacalda, Canneto Tusa – Spiaggia Lungomare

A Ragusa: Modica - Maganuco, Marina di Modica Ispica - Santa Maria del Focallo Pozzallo - Pietre Nere, Raganzino Ragusa – Marina di Ragusa, Modica, Ispica, Pozzallo e Ragusa

Mentre ad Agrigento è Menfi a fare da portabandiera con le località di Porto Palo Cipollazzo e Lido Fiori Bertolino, ormai alla 26esima bandiera consecutiva.

Ricordiamo che la Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale assegnato da 37 anni dalla FEE (Foundation for Environmental Education), organizzazione non-governativa e no-profit con sede in Danimarca che ogni anno premia le località turistiche balneari che rispettano i criteri di gestione sostenibile del territorio in termini di qualità delle acque e dell'ambiente circostante, della gestione dei rifiuti, dei criteri di accessibilità per persone disabili e dell'adeguata gestione di servizi e sicurezza come la presenza di personale di salvataggio, attrezzature di primo soccorso, piani di emergenza in caso di inquinamento ambientale, fonti di acqua potabile presenti e tanti altri parametri.

Per saperne di più sulla questione, ecco le nuove Bandiere Blu 2023 appena assegnate.