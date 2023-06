Bandiere Arancioni 2023: i borghi sul lago più belli della Lombardia

Se non siete proprio "tipi da spiaggia", ma preferite optare per la frescura della montagna mista alla quiete dei bellissimi borghi italiani, potreste optare per una delle località Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano. In questa mini-guida infatti scopriremo quali sono i più belli situati in Lombardia.

Da nord a sud, l'Italia vanta davvero di una moltitudine di paesaggi, comprese le località lacustri e piccoli borghi da scoprire. Dopo aver visto in rassegna tutte le Bandiere Blu 2023 assegnate in Italia, è il momento di cambiare e guardare ai comuni più belli d'Italia fino a 15.000 abitanti.

Ogni triennio, infatti, il Touring Club Italiano aggiorna la sua lista di Bandiere Arancioni, un'iniziativa nata ben 25 anni fa proprio per promuovere il turismo nei borghi più belli da preservare e continuare a visitare. Ottenere la certificazione non è affatto semplice: ci si può candidare spontaneamente ma la scelta dell'assegnazione della bandiera segue sempre rigidi criteri di selezione. Più di tutto, si punta al turismo lento e sostenibile, all'attenzione all'ambiente, ai visitatori e alla loro accoglienza. L'obiettivo primario dell'iniziativa, però, è sicuramente la rivalutazione del patrimonio storico-culturale, nel rispetto dei borghi come realtà da rivivere. Insomma: un mix perfetto tra natura, storia e turismo.

A oggi sono circa 274 i borghi premiati e, considerata l'incredibile varietà del territorio italiano, vale sempre la pena fare un weekend fuori porta; la maggior parte dei borghi premiati inoltre affaccia su splendidi paesaggi naturali. Oggi ad esempio scopriamo quali sono le località lacustri e i borghi più belli da visitare in Lombardia.

Sul famosissimo lago di Como, reso celebre dal Manzoni, abbiamo ben tre località: Torno, Bellano e Menaggio. Queste ultime affacciano rispettivamente su due sponde opposte del lago, caratteristiche per il paesaggio mozzafiato sia di giorno che di sera. Degno di nota è anche l'Orrido di Bellano: una splendida gola sulla quale è possibile passeggiare totalmente circondati dalla natura e dal rumore del lago.

Proseguendo verso sud-est, scendiamo in provincia di Mantova per incontrare Castellaro Lagusello, dove troviamo un piccolo laghetto afferente al Parco Naturale del Mincio, perfetto per il cicloturismo.

Immancabile, ovviamente, anche il Lago di Garda, dove troviamo le località di Tignale e Gardone Riviera (nella foto in alto). Siamo nella provincia di Brescia, se però da Tignale guardiamo all'altra sponda del lago troviamo anche la località di Malcesine, che fa parte del Veneto. Tignale vanta una meravigliosa spiaggia e la famosa limonaia, tipica piantagione di questa zona.

Arriviamo, infine, a Gardone Riviera, che è sicuramente rinomata per essere stata la storica residenza del poeta Gabriele D'Annunzio, dove restaurò la villa di Cargnacco e istituì il famosissimo Vittoriale degli Italiani. Si trova esattamente sulla collina di Gardone, a due passi da Salò: una località che mescola storia, cultura, letteratura e natura.