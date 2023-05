La 'banana artistica' di Cattelan divorata da uno studente: 'avevo saltato la colazione'

È andata distrutta l'opera d'arte "Comedian" di Maurizio Cattelan. O meglio: un ragazzo si è letteralmente mangiato l'opera, la famosissima banana incollata ad un muro con del nastro adesivo, che fino a poche ore fa era esposta al Leeum Art Museum di Seul, in Corea del Sud.

L'installazione d'arte è uno dei pezzi più famosi di Maurizio Cattelan, e consiste in una semplice banana "appiccicata" ad un muro tramite del nastro adesivo grigio. L'installazione, che viene periodicamente "restaurata" con nuove banane, è diventata nel tempo non solo una delle opere più iconiche dell'intera produzione di Cattelan, ma anche un simbolo dell'arte contemporanea tutta.

L'opera ha un valore stimato di ben 120.000 Dollari: una colazione molto costosa per Noh Huyn-soo uno studente di Seul, che nella mattinata del 30 aprile ha deciso di visitare il museo, avvicinarsi all'opera, esposta nella personale "We" dedicata a Cattelan, e mangiarsela in pochi bocconi dopo averla accuratamente sbucciata.

I media locali riportano che il ragazzo si sarebbe giustificato dicendo: "ho saltato la colazione e avevo fame". Ovviamente, l'ipotesi che si tratti di una provocazione artistica ha subito fatto il giro del web. La dinamica dell'evento ricorda molto quella della distruzione di uno dei Balloon Dog di Jeff Koons, involontariamente mandato in frantumi qualche mese fa da una visitatrice della mostra dedicata all'artista che voleva verificare che l'opera non fosse un palloncino.

Già nel 2019, per la verità, l'opera di Cattelan era stata divorata da un visitatore di una sua mostra. L'evento era avvenuto a Miami, all'Art Basel, anche se quella volta la finalità artistica dell'atto è stata fin da subito conclamata: a mangiare l'installazione è stato infatti l'artista David Datuna, che aveva spiegato che il gesto era parte della performance "Hungry Artist".

All'epoca dei fatti, Datuna aveva spiegato che "amo Cattelan e adoro questa installazione: è deliziosa!". Lo stesso Maurizio Cattelan, commentando l'accaduto, ha concluso che "non è importante che la banana sia stata mangiata. È importante che rimanga il pensiero dietro all'opera". Per ora, però, l'artista non si è ancora espresso sui fatti di Seul.