Le ballerine più famose della storia dell'arte sono in Italia: parte la mostra su Degas

Dopo aver visto le migliori mostre di settembre 2023, scopriamo oggi una delle esposizioni più interessanti tra quelle in partenza questo mese. Ha aperto i battenti il 16 settembre la mostra dedicata all'artista impressionista Edgar Degas, che vanta anche opere di Maesti del calibro di Pierre-Auguste Renoir e di Édouard Manet.

La mostra, intitolata "Edgar Degas e i suoi amici", è stata inaugurata il 16 settembre e si concluderà solo il 7 gennaio 2024. La cornice dell'evento è quella di Palazzo della Rosa Prati, nel pieno centro di Parma, a pochi passi dal duomo e dal battistero della città. Dal lunedì al venerdì, la mostra può essere visitata dalle 9:30 alle 19:30, mentre il sabato e la domenica gli orari sono prolungati fino alle 20:30. Per più informazioni, comunque, vi consigliamo di visitare il sito web ufficiale della mostra.



L'esposizione ruota ovviamente attorno alla figura di Edgar Degas, considerato da molti critici il meno impressionista degli impressionisti: Degas, infatti, non aderì mai completamente alla corrente dell'arte francese di metà Ottocento, pur condividendone gran parte delle idee e delle caratteristiche artistiche. Solo più tardi, l'artista - diventato assai noto per le sue ballerine - coniò il termine "realismo" per descrivere la sua pittura.



L'arte di Degas può essere esplorata a Parma grazie ad una lunga serie di dipinti, disegni, litografie, xilografie, monotipi, pochoir, acqueforti e libri, tra cui troviamo anche alcune illustrazioni realizzate per il racconto "La Casa Tellier" di Guy de Maupassant. Lo scopo delle opere in mostra è quello di ampliare il più possibile la narrazione attorno alla figura e all'arte di Degas, fornendo un contesto artistico quanto più completo possibile su di esse.



Per questo stesso motivo, non mancano neppure le opere di altri importanti artisti francesi e italiani del XIX secolo: tra di essi abbiamo i già citati Pierre-Auguste Renoir e Édouard Manet, ma anche la pittrice Berthe Morisot, gli italiani Giuseppe De Nittis e Giovanni Boldini, l'americana Mary Cassatt e il francese Gustave Moreau.