Bagno al mare di notte per Will e 50 punti al Fantasanremo: la classifica aggiornata

Nonostante il pieno di punti fatto da LDA al Fantasanremo durante la seconda serata, la classifica del gioco più popolare del momento viene ribaltata dalle esibizioni (e non) avvenute nella terza giornata di Festival.

A guidare la classifica è Sethu con 235 punti, seguito da Paole e Chiara a 206 punti. Terzo sul podio Will, che come documentato sul suo account Instagram si è cimentato in un lancio in acqua notturno, condito da un “stasera canto per ultimo al Festival ed esce il mio disco. È la serata più bella della mia vita: beccatevi sti 50 punti”.

Evidentemente però non è finita qui, perchè Will nel Reel ha anche dato appuntamento ai fantallenatori all’Ariston: tra stasera e domani ne vedremo delle belle.

Di seguito la classifica completa:

Sethu - 235 punti Paola e Chiara - 206 punti Will - 193 punti I cugini di campagna - 191 punti LDA - 185 punti Marco Mengoni - 180 punti gIANMARIA - 170 punti Olly - 167 punti Colla Zio - 161 punti Rosa Chemical - 154 punti Lazza - 149 punti Gianluca Grignani - 143 punti Ariete - 123 punti Levante - 122 punti Mr. Rain - 115 punti Tananai - 108 punti Colapesce Dimartiino - 107 punti Madame - 106 punti Coma_Cose - 103 punti Ultimo - 103 punti Modà - 95 punti Giorgia - 90 punti Mara Sattei - 84 punti Leo Gassman - 69 punti Elodie - 68 punti Articolo 31 - 59 punti Shari - 50 punti Anna Oxa - 48 punti

La serata di ieri è balzata agli onori della cronaca anche per l’esibizione interrotta da Gianluca Grignani a causa di alcuni problemi audio. Il cantante ha chiesto di ricominciare.