Azzurri Official Sticker Album in edicola: svelato l'album Panini della Nazionale

Neanche il tempo di completare la collezione Calciatori Celebration 2022-2023, che già Panini lancia un nuovo album in edicola. Questa volta, però, i protagonisti sono i calciatori e le calciatrici della Nazionale italiana: non è dunque un caso che l'album si intitoli "Azzurri - Official Sticker Album".

L'album dedicato alla nazionale italiana (sia maschile che femminile) è una novità assoluta nella proposta di Panini, collocandosi alla fine dell'anno calcistico 2022-2023 e aprendo le danze di quello del 2023-2024. D'altro canto, la prossima stagione sarà più povera del previsto per la casa modenese, che ha perso i diritti degli Europei di Calcio, passati a Topps, e che sembra intenzionata a usare al meglio le licenze del calcio nostrano, cedendo invece il passo su quelle internazionali.



La collezione Azzurri comprende 228 figurine, vendute in bustine da cinque figurine ciascuna. Le bustine sono poi disponibili nei classici ecoblister da 5 bustine, venduti a 5 Euro, e nei box da 36 bustine, in vendita al costo di 36 Euro. Infine, l'album viene venduto in combinazione con cinque bustine in uno starter pack da 4,90 Euro. Come sempre, tutti i prodotti saranno disponibili sia in edicola che sul sito web di Panini.



Particolarità dell'album è quella di equiparare la Nazionale maschile e quella femminile in termini di spazio, dedicando le stesse figurine (e le stesse pagine) ai 19 calciatori del team maschile e alle 19 calciatrici di quello femminile. Una scelta davvero ottima, che però fa pensare che con questa mossa Panini voglia "sdebitarsi" con il mondo del calcio femminile per la mancata copertura dei mondiali femminili, che si terranno nelle prossime settimane in Nuova Zelanda e che non verranno trasmessi nemmeno in televisione.



In totale, l'album Azzurri conta 48 pagine, nelle quali troviamo sia i campioni della nazionale italiana che le giovani promesse del calcio del Bel Paese, che riceveranno delle apposite carte con trattamento rookie. A corredo delle figurine, come sempre, vi saranno una serie di informazioni e di curiosità su ciascun calciatore!