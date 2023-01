Axl Rose ha cantato November Rain al funerale di Lisa Marie Presley

Si sono tenuti nel weekend a Graceland i funerali di Lisa Marie Presley, la figlia di Elvis Presley morta il 12 gennaio a 54 anni a causa di un infarto. Alla cerimonia hanno preso parte molte personalità del mondo della musica, tra cui Billy Corgan degli Smashing Pumpkins, Alanis Morissette ed Axl Rose dei Guns N’Roses.

La funzione, tenuta davanti alla casa della famiglia Presley, ha visto Axl tenere un commovente discorso di apertura dove si è detto “davvero in difficoltà”. Il leggendario frontman dei Guns N’Roses dopo aver ricordato la figlia Re del Rock and Roll si è esibito al pianoforte con una toccante versione di November Rain, con la voce rotta evidentemente dall’emozione per il momento, che è stato ripreso su Twitter.

Il cantante degli Smashing Pumpkins Billy Corgan invece ha eseguito “To Sheila” tratto da Adore, e si è detto “veramente triste”.

Alanis Morissette, accompagnata da un pianista, ha cantato “Rest” che in precedenza aveva eseguito anche al funerale di Chester Bennington dei Linkin Park.

Nata a Memphis il 1 Febbraio 1968, Lisa Marie Presley era nata dalla relazione di Elvis con l’attrice Priscilla Presley. Nel corso della sua carriera ha pubblicato tre album, l’ultimo “Storm & Grace” ne 2012. Il suo corpo è sepolto vicino al padre ed al defunto figlio Benjamin.