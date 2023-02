Si avvicina il ritorno di Snoop Dogg e Dr. Dre: nuovo album questa estate

Ora è davvero ufficiale: il “Dynamic Duo” di Snoop Dogg e Dr. Dre sta per tornare, lo stravagante rapper ha ripreso a collaborare con il leggendario producer in vista del lancio di un nuovo album nell’estate 2023 che, molto probabilmente, sarà proprio il tanto anticipato Missionary, seguito di Doggystyle.

L’album di debutto di Snoop Doggy Dogg pubblicato il 23 novembre del 1993 conquistò subito il pubblico con l’incontro tra il realismo dei testi del rapper, il suo flow e la produzione di Dr. Dre. Da allora il duo è diventato una formazione invincibile della scena hip-hip/rap internazionale e, per i fan, il loro ritorno nei prossimi anni sembrava solo un sogno.

Nel 2022, però, lo stesso Snoop ha confermato durante il podcast Know Mercy di Stephen A. Smith che avrebbe rilasciato Missionary come seguito di Doggystyle: “Sei il primo a sentirlo: io e Dr. Dre abbiamo lavorato a un album negli ultimi due mesi e sarà finito a novembre [2022], è prodotto da Dre e celebra il trentesimo anniversario di Doggystyle”.

Se avete una mente maliziosa è facile comprendere l’allusione del titolo Missionary, specie se lo si considera un seguito di Doggystyle, evidente gioco di parole. Ad ogni modo, i fan del rap e dell’hip-hop old school non aspettano altro, e sarà molto difficile rimanere in attesa della data di lancio ufficiale.

