Avril Lavigne ed i Sum 41 in concerto agli iDays il 9 Luglio 2024: le info per i biglietti

Solo qualche giorno fa è stato annunciato che i Green Day si esibiranno agli iDays 2024, nella serata del 16 Giugno 2024. Oggi, gli organizzatori hanno annunciato altri due nomi che andranno a comporre il cartellone del festival musicale di Milano.

Il 9 Luglio 2024, infatti, al’Ippodromo Snai si esibiranno Avril Lavigne ed i SUM 41, due dei nomi più importanti del panorama pop-punk. In particolare, per i fan dei Sum 41 si tratterà dell’ultima occasione per vedere sul palco la band, che ha annunciato lo scioglimento dopo la pubblicazione del doppio album “Heaven :x: Hell”.

Avril Lavigne proporrà il suo classico mix di canzoni che hanno segnato un’epoca: da Sk8er Boi a Complicated, passando per My Happy Ending e Girlfriend.

I biglietti saranno disponibili sull’applicazione degli iDays a partire dalle ore 11 del 13 Novembre 2023, mentre la vendita generale partirà alle ore 11 di Martedì 14 Novembre 2023 su iDays.it.