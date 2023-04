Auto o videogiochi? Se non sapete decidere, la sedia da gaming Porsche fa per voi

La Porsche Cayenne del 2024 è realtà, tanto che qualche fortunato ha già visto il veicolo in giro per il mondo. Sfortunatamente, però, in pochissimi potranno permettersi di comprare la supercar: se siete tra i tanti fan del brand tedesco con il portafogli (quasi) vuoto, però, perché non buttarvi sulla sedia da gaming targata Porsche?

Il prodotto è il risultato della collaborazione tra Porsche e il produttore di sedili e finiture per auto e per il gaming Recaro: si tratta di una sedia da gaming Porsche in edizione limitata a 911 unità in tutto il mondo, la cui resa cromatica è stata curata dallo studio F.A. Porsche, che si occupa anche del design degli interni delle auto sportive tedesche.



Design e colori non lasciano dubbi: la sedia da gaming è stata disegnata pensando al sedile di un'auto, con tanto di enorme logo Porsche ricamato sul poggiatesta di colore grigio. Gli inserti grigi e rossi, su una base di colore nero, richiamano quelli del cockpit di un'auto da corsa, mentre l'altezza, l'inclinazione dello schienale e la posizione dei braccioli sono personalizzabili per adattarsi alle necessità di ogni "guidatore".



Recaro ha confermato che il prodotto è una variante della Recaro Exo Platinum, una sedia da gaming dal costo di 1.299 Dollari in versione "standard". Il costo della versione brandizzata Porsche della seduta è però molto più alto, pari a 2.499 Dollari. Anche le altre "dimensioni" della sedia sono estreme: con un'altezza di circa 170 centimetri e un peso di 26 chili, infatti, essa promette di ergersi imponente di fronte al vostro PC o al vostro simulatore di guida. Per di più, la Exo Platinum targata Porsche sostiene fino a 150 chilogrammi di peso, adattandosi davvero a tutti i videogiocatori.



Ogni sedia è realizzata a mano in Germania, mentre Porsche assicura il massimo comfort nel gaming grazie alla tecnologia per braccioli 5D di Recaro, che permette a questi ultimi di ruotare di 360°. Le due aziende, infine, hanno spiegato che la "seduta è ottimizzata per essere ergonomica grazie ad un sedile fatto in schiuma per tappezzeria di alta qualità e tessuti traspiranti".