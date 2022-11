Gli auricolari Urbanista Copenhagen omaggiano i colori della capitale danese

Il marchio lifestyle svedese Urbanista ha lanciato i nuovi Urbanista Copenhagen, auricolari True Wireless ispirata alla città nota come la capitale della tendenza Scandi cool.

Questi nuovi auricolari sono pensati appositamente per la vita in movimento, la loro costruzione True Wireless del resto vi permettono di ascoltare la musica e parlare al telefono senza fili. Gli Urbanista Copenhagen vi promettono un'autonomia fino a 32 ore di riproduzione wireless, anche grazie a un'elegante custodia che può offrire fino a 3 ricariche extra.

Come gli altri auricolari della gamma Urbanista, anche i Copenhagen si collegano all'applicazione per smartphone dell'azienda svedese, app che potete trovare sia sui telefoni Android che sugli iPhone. L'applicazione vi permette di personalizzare l'esperienza di ascolto con un pratico equalizzatore, le preferenze dei controlli touch e il monitoraggio della carica rimanente. Ispirati ai colori tenui di Copenhagen, questi auricolari hanno un costo di 69,99 euro e sono disponibili in quattro eleganti varianti di colore: Midnight Black, Pure White, Sage Green e Dusty Pink.

Tuomas Lonka, Brand e Marketing Director di Urbanista, ci ha detto: "Gli auricolari Urbanista Copenhagen sono un prodotto veramente bello, ispirato al design scandinavo. Sono uno degli auricolari più eleganti che abbiamo lanciato, con eleganti colori stagionali, il prodotto Urbanista Copenhagen è tanto un accessorio di moda quanto un fantastico prodotto audio".

Axel Grell, ingegnere audio di Urbanista, ha commentato il lancio: "Gli Urbanista Copenhagen sono auricolari progettati per gli spostamenti, la routine e lo stile di tutti i giorni. Questo vale anche per il suono: utilizzando la firma sonora di Urbanista, i Copenhagen sono perfetti per l’ascolto. Pur essendo sobri, vantano bassi forti senza essere troppo invadenti e offrono medi e alti nitidi e chiari".Sempre a proposito di Urbanista non perdete gli auricolari Phoenix con ricarica a energia solare. Anche le cuffie Urbanista Los Angeles si ricaricano con l'energia del sole.