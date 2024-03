Audemars Piguet x John Mayer: ecco il nuovo, splendido Royal Oak

Nonostante gli Audemars Piguet Royal Oak non siano per tutte le tasche, sono di certo tra i pezzi di orologeria più apprezzati dagli amatori e collezionisti di tutto il mondo, anche ma non solo per il loro stile unico e inconfondibile. L'ultima collaborazione con John Mayer ne è un esempio lampante.

Il Royal Oak Perpetual Calendar firmato John Mayer arriverà sul mercato in Edizione Limitata ad appena 200 pezzi e a sorprendere a un primissimo sguardo è principalmente il quadrante "Crystal Sky". La sua riconoscibile texture è ottenuta tramite tecnica PVD con deposizione di metalli, che conferisce al quadrante l'aspetto irregolare che potete apprezzare in foto, come un'infinita distesa di cristalli. Il Royal Oak John Mayer è da 41 mm e il cuore pulsante è il Calibro AP 5134 sviluppato in-house, che alimenta anche i sottoquadranti con giorno, mese, anno e fasi lunari. L'orologio è protetto da vetro zaffiro sia sul quadrante che sul fondello. Ugualmente, sia la cornice superiore che quella inferiore sono in oro bianco 18 carati.

Il risultato è un pezzo unico, da veri amatori. John Mayer in persona ha spiegato che, nella sua realizzazione, voleva che uscisse fuori un quadrante che si potesse "guardare all'infinito", senza mai stancarsi di ammirarlo.